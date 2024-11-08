В Україні порахували викиди вуглецю при виробництві електроенергії

Середнє значення викидів вуглекислого газу при виробництві 1 МВт-год. електроенергії в Україні становить 280-300 кг, що близько до європейських показників.

Про це заявив генеральний менеджер у сфері зміни клімату DiXi Group, експерт Офісу зеленого переходу Микола Шлапак на конференції "Кліматична та енергетична політика України у контексті вступу до ЄС", передає Укрінформ.

"В середньому в Україні при виробництві 1 МВт-год. електроенергії виділяється близько 280-300 кг вуглекислого газу. Якщо дивитися на коефіцієнти викидів при споживанні електроенергії, то вони будуть вищими, тому що враховують втрати при транспортуванні", - сказав Шлапак.

При цьому граничні викиди, коли йдеться про виробництво 1 МВт-год. електроенергії на маневровій генерації, яка реагує на зміну споживання електрики, перевищують 1 т вуглекислого газу.

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Шлапак зауважив, що нині коефіцієнти викидів вуглекислого газу в електроенергетиці в Україні є близькими до аналогічних показників у Європі. У 2020 - 2022 роках для України цей коефіцієнт зменшувався, а для країн Євросоюзу - зростав через підвищення цін на газ.

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