В Україні зростання цін на продукти пришвидшиться на початку 2025 року – НБУ

Національний банк України очікує пришвидшення продовольчої інфляції до другого кварталу 2025 року.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті.

Зазначається, що пришвидшення продовольчої інфляції у ІІІ кварталі 2024 року зумовлювалося насамперед вичерпанням ефектів високих минулорічних врожаїв, а також помітним скороченням пропозиції окремих продуктів харчування через несприятливі погодні умови.

У результаті після тривалого зниження цін на сирі продукти харчування, що було зумовлене високими врожаями минулого року, вже з серпня їх зростання відновилося та пришвидшилося у вересні (до 7,1% р/р порівняно зі зниженням на 6,5% р/р у червні 2024 року).

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Водночас, спекотна погода без дощів позначилася на врожайності, термінах дозрівання і якісних параметрах низки овочів і фруктів, тому ціни на цю продукцію зростали високими темпами. Вичерпання минулорічних запасів, вищі ціни на сировину нового врожаю та її гірша якість зумовили сповільнення здешевлення круп та пришвидшення подорожчання борошна.

У Нацбанку зазначають, що додатково на пропозицію та внутрішні ціни вплинула активізація експорту продовольства. Ці чинники позначилися на збереженні високих темпів зростання цін у харчовій переробці (зокрема, у виробництві молочної та борошномельної продукції), що може бути перенесено на ціни для споживачів у наступні періоди.

"Тиск на ціни продовольчих товарів зберігатиметься протягом найближчого часу. У результаті на тлі низької бази порівняння минулого року, продовольча інфляція пришвидшуватиметься до ІІ кварталу наступного року", - йдеться у звіті.

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НБУ очікує, що з надходженням на ринок пропозиції від нових урожаїв інфляція сирих продуктів почне сповільнюватися та до кінця 2025 року знизиться до близько 6%.

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Національний банк очікує, що у 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.