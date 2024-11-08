Регулятор може кратно підвищити тарифи на транзит газу Україною – ЗМІ

Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 13 листопада планує розглянути проєкт постанови щодо нових тарифів на транспортування природного газу для "Оператора ГТС України" на 2025-2029 рр.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно опублікованим проєктом постанови, планується підвищити тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі:

з €4,1/тис. куб м до €10,3/тис. куб м для більшості точок входу в українську ГТС;

з €7,6-8,6/тис. куб м до €14,6-15,8/тис. куб м для більшості точок виходу з української ГТС.

Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Також тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 р.

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Якщо домовленість щодо транзиту російського чи азербайджанського газу буде досягнуто, тарифи можуть бути переглянуті, а також визначені додаткові тарифи для входу в українську ГТС на кордоні з Росією.

Крім того, пропонується збільшити тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази:

з 101,93 грн/тис. куб м до 464,87 грн/тис. куб м для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 грн/тис. куб м до 505,5 грн/тис. куб м для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Чинні тарифи на транспортування газу short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 р.

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