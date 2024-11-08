Україна збільшила товарообіг на 10 мільярдів доларів за жовтень завдяки рекордному експорту
Товарообіг України становить 92 млрд дол за 10 місяців 2024 року, збільшившись за жовтень на 10,1 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
У жовтні Україні вдалося експортувати товарів на 3,8 млрд дол, і це найвищий місячний показник із початку 2024 року.
Загалом в Україну імпортували товарів на 57,4 млрд дол за січень-жовтень, експортували — на 34,6 млрд дол.
Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – 11,6 млрд дол, Польща – 5,6 млрд дол і Німеччина – 4,4 млрд дол.
Експортували з України найбільше до Польщі — на 4 млрд дол, Німеччини — на 2,4 млрд дол, Іспанії — на 2,4 млрд дол.
У загальних обсягах завезених у січні-жовтні 2024 року товарів 65% становили:
- машини, обладнання та транспорт – 20,3 млрд дол
- продукція хімічної промисловості – 9,3 млрд дол
- паливно-енергетичні – 8,7 млрд дол
Повідомляється, що під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 340,4 млрд.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:
- продовольчі товари – 20,3 млрд дол
- метали та вироби з них – 3,8 млрд дол
- машини, обладнання та транспорт – 2,9 млрд дол
В повідомленні додають, що під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн за 10 місяців 2024 року.
Нагадаємо:
У жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд дол, що на 18,7% більше за вересневі показники.