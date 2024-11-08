Фонду гарантування вкладів призначили нову директорку. Що про неї відомо

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила новою директоркою-розпорядницею Ольгу Білай.

Про це ЕП повідомили співрозмовники, знайомі з цим рішенням.

Білай була заступницею колишньої директорки-розпорядниці Світлани Рекрут, а також виконувала обов'язки голови Фонду після закінчення її повноважень.

Ольга Білай працює у банківській сфері з 2002 року. Свою кар'єру розпочала у банку "ПУМБ", де пропрацювала до 2007 року.

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У травні 2007 року перейшла на роботу до "Сведбанку", де до жовтня 2013 року працювала за напрямками корпоративного бізнесу та в офісі фінансової реструктуризації та проблемних кредитів.

У 2013-2014 роках працювала заступницею директора департаменту проблемних активів корпоративного бізнесу банку "Надра" Дмитра Фірташа.

З кінця 2014 року по 2017 рік працювала заступницею директора департаменту реструктуризації заборгованості і стягнення Ощадбанку.

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У Фонді гарантування вкладів Ольга Білай почала працювати у 2017 році. З 2019 року стала заступницею директора-розпорядника фонду.

У своїй останній декларації за 2023 рік Ольга Білай вказала 2 квартири у Києві (на 54,2 та 125,1 квадратного метра), автомобіль Toyota RAV-4 2020 року випуску, рахунки в "Ощадбанку", "Приватбанку", "Таскомбанку" та 17 тис. доларів готівки.

Нагадаємо, що 17 липня закінчився 5-річний строк повноважень попередньої директорки-розпорядниці ФГВФО Світлани Рекрут.

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