Росія втратить половину експорту газу в ЄС після припинення транзиту Україною

Якщо контракт на транзит російського газу через Україну не продовжать наприкінці року, то обсяги постачання газу з Росії до ЄС наступного року може скоротитися вдвічі.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на думку аналітиків Bernstein.

До великої війни "Газпром" забезпечував понад третину потреб Європи в газі, але з того часу регіон прагне диверсифікувати джерела постачання.

Нині Європейський Союз більше покладається на інші джерела, включаючи Норвегію, Північну Африку та Азербайджан, а також зріджений природний газ з глобального ринку.

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Дослідники не очікують продовження угоди про транзит після кінця цього року, але у випадку несподіваного продовження це призведе до додаткових 5 мільярдів кубометрів газу до кінця опалювального сезону. Це менше, ніж середньомісячний обсяг імпорту в 2024 році, зазначили аналітики.

У такому разі ціни на європейські ф'ючерси на газ знизилися б лише на 1,4% порівняно з поточним рівнем у зимові місяці.

Ціни на газ у Європі цього року були дуже нестабільними, оскільки трейдери намагалися убезпечитися від низки ризиків, зокрема через завершення угоди про транзит газу між Росією та Україною. Попри це, Європі вдалося накопичити достатньо запасів і диверсифікувати джерела постачання палива, що створило більш стабільні умови на зиму.

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Раптове збільшення попиту через холодну погоду може вплинути на баланс постачання в Європі. Продовження транзиту газу допомогло б зберегти ринок "більш збалансованим" на противагу дефіциту, який міг би виникнути без нього цієї зими, зазначили аналітики.

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Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.