Boeing компенсує зарплату робітникам, яких відправили у відпустку під час страйку

Американська авіабудівна компанія Boeing виплатить компенсацію працівникам, які були відправлені у відпустку під час страйку.

Про це повідомляє Reuters.

Boeing відправила у тимчасову відпустку тисячі найманих працівників під час страйку, після чого оголосила про плани скоротити 17 тис робочих місць.

"Ваша жертва змінила ситуацію і допомогла компанії подолати цей момент, — сказав повідомив гендиректор компанії Келлі Ортберг і додав: — Ми хочемо віддячити за вашу підтримку, повернувши вам втрачену зарплату, якщо ви пішли в неоплачувану відпустку".

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Водночас скорочення робочих місць продовжиться. Представник Товариства професійних інженерно-технічних працівників аерокосмічної галузі, яке представляє інженерів Boeing, заявив, що 15 листопада його членам будуть надіслані повідомлення про втрату роботи за 60 днів.

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Нагадаємо:

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Працівники авіабудівної компанії Boeing проголосували за ухвалення нового трудового договору і припинення страйку.

Акції Boeing зросли на 2% після того, як американський авіабудівник підвищив заробітну плату близько 33 000 страйкарів, що стало останньою спробою припинити руйнівний страйк після того, як працівники відхилили дві попередні пропозиції.