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Банки оновили курс валют: долар подешевшав, євро подорожчало

П'ятниця, 8 листопада 2024, 11:41 - Олексій Артемчук

Станом на 8 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро подорожчав на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 44,56 грн (на 7 листопада долар - 41,45 грн, євро – 44,33 грн). 

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,55 – 41,59 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,86 – 45,05 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,20 - 41,65 грн (курс на 7 листопада – 41,20 - 41,70 грн);
  • Євро – 44,40 - 45,00 грн (курс на 7 листопада – 44,30 - 45,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк – 41,30 - 41,90 грн;
  • Укрсиббанк – 41,08 - 41,68 грн;
  • ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

НБУ долар курси валют євро
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