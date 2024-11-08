Банки оновили курс валют: долар подешевшав, євро подорожчало
П'ятниця, 8 листопада 2024, 11:41 -
Станом на 8 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро подорожчав на 23 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 44,56 грн (на 7 листопада долар - 41,45 грн, євро – 44,33 грн).
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,55 – 41,59 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,86 – 45,05 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,65 грн (курс на 7 листопада – 41,20 - 41,70 грн);
- Євро – 44,40 - 45,00 грн (курс на 7 листопада – 44,30 - 45,05 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк – 41,30 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк – 41,08 - 41,68 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
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