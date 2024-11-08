Ціни на нафту знизились через послаблення урагану "Рафаель"

Ціни на нафту дещо впали у п’ятницю, 8 листопада, через те, що ризик того, що ураган у Мексиканській затоці суттєво вплине на видобуток нафти й газу в США, знизився. А ринок оцінює, як політика новообраного президента Дональда Трампа може вплинути на постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 47 центів, або 0,6%, до 75,16 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 55 центів, або на 0,8%, до 71,81 долара. Орієнтовні показники знизилися після зростання майже на 1% у четвер.

За тиждень Brent може зрости на 3,1%, а WTI – на 4,1%.

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Очікується, що ураган "Рафаель", який спричинив припинення видобутку сирої нафти в США на 391 214 барелів на день, повільно рухатиметься на захід над Мексиканською затокою та подалі від родовищ у США.

Ціни були підтримані в четвер через очікувані дії нової адміністрації Трампа щодо посилення санкцій проти Ірану та Венесуели, що може обмежити їх поставки на світові ринки.

"Наш основний погляд полягає в тому, що Трамп приймає відносно прагматичний підхід до політики, за якого він або вирішує не проводити більш радикальні зміни в політиці, або стримується інституційними обмеженнями чи впливом більш поміркованих радників з питань політики", — заявили у примітці до рішення в BMI, підрозділі Fitch.

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На зниження цін вплинули дані про скорочення імпорту сирої нафти в Китаї на 9% у жовтні, демонструючи шостий місяць поспіль падіння у порівнянні з минулим роком, а також через зростання запасів сирої нафти в США.

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