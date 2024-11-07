Всі розділи
Укр / Рус

Власник ОККО купує частку нафтогазовидобувної компанії

Четвер, 7 листопада 2024, 15:52 - Віктор Волокіта

Компанія власника мережі АЗС ОККО Віталія Антонова купує контрольну частку у ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, яке має спецдозвіл на видобуток нафти та газу у Львівській області.

Про повідомляє галузеве видання Nadra.Info.

Як пише видання, заяву про надання дозволу для завершення угоди Антимонопольний комітет України розгляне 7 листопада. 

АМКУ розгляне заявку кіпрської компанії VI.AN Holding Limited Віталія Антонова (громадянин України, резидент Швейцарії) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Реклама:

Козицький підтвердив виданню продаж частки в "Бистрицьке Інвест", однак зауважив, що він залишиться у складі акціонерів компанії, а оперативне управління нею буде спільним. У разі отримання дозволу АМКУ, сторони планують завершити угоду до кінця 2024 року. Вартість угоди не розголошується.

Наразі єдиним власником "Бистрицьке Інвест" є Зіновій Козицький. Керівником компанії є його Степан Козицький (ще один його син Максим Козицький очолює Львівську ОДА). Компанія заснована у червні 2024 року.

ТОВ "Бистрицьке Інвест" володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра – №4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Первісним власником спецдозволу було ТОВ "Західнадрасервіс", яке відчужило право користування надрами на користь "Бистрицьке Інвест".

Реклама:

Нагадаємо: 

Компанії власника OKKO Group Віталія Антонова почали будівництво першої черги гірського курорту у Львівській області.

ОККО нафта газ
Реклама:
Матеріали за темою
Власник OKKO почав будівництво нового "Буковеля" 23 жовтня 2024, 15:15
У червні росіяни знищили дві нафтобази ОККО: завдали збитків на 8,5 мільйона доларів 17 червня 2024, 16:14
Продажі пального на ОККО впали на 12-15% у перший тиждень дії закону про мобілізацію 31 травня 2024, 16:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті