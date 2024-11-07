Власник ОККО купує частку нафтогазовидобувної компанії

Компанія власника мережі АЗС ОККО Віталія Антонова купує контрольну частку у ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, яке має спецдозвіл на видобуток нафти та газу у Львівській області.

Про повідомляє галузеве видання Nadra.Info.

Як пише видання, заяву про надання дозволу для завершення угоди Антимонопольний комітет України розгляне 7 листопада.

АМКУ розгляне заявку кіпрської компанії VI.AN Holding Limited Віталія Антонова (громадянин України, резидент Швейцарії) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

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Козицький підтвердив виданню продаж частки в "Бистрицьке Інвест", однак зауважив, що він залишиться у складі акціонерів компанії, а оперативне управління нею буде спільним. У разі отримання дозволу АМКУ, сторони планують завершити угоду до кінця 2024 року. Вартість угоди не розголошується.

Наразі єдиним власником "Бистрицьке Інвест" є Зіновій Козицький. Керівником компанії є його Степан Козицький (ще один його син Максим Козицький очолює Львівську ОДА). Компанія заснована у червні 2024 року.

ТОВ "Бистрицьке Інвест" володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра – №4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Первісним власником спецдозволу було ТОВ "Західнадрасервіс", яке відчужило право користування надрами на користь "Бистрицьке Інвест".

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Нагадаємо:

Компанії власника OKKO Group Віталія Антонова почали будівництво першої черги гірського курорту у Львівській області.