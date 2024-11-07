Всі розділи
Укр / Рус

"Кооперативна схема": прокурори через суд відібрали у поліцейських незаконно отримані землі

Четвер, 7 листопада 2024, 15:17 - Віктор Волокіта

Апеляційна інстанція задовольнила позов прокуратури про визнання недійсним рішення Харківської міської ради та скасування права власності за житлово-будівельним кооперативом на дві земельні ділянки, які знаходяться у Харкові поблизу Олексіївського лугопарку. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

Слідство встановило, що у квітні 2019 року Харківська міська рада безоплатно надала у приватну власність житлово-будівельному кооперативу дві земельні ділянки. Їхня загальна площа складає 1,38 га, а вартість — 30,5 млн грн.

Власниками земельної ділянки, виділеної за рахунок житлової та громадської забудови, стали п’ятеро людей — усі співробітники поліції.

Реклама:

Як йдеться в повідомленні, на земельних ділянках планувалось будівництво зблокованих будинків для поліцейських, які перебувають на черзі щодо поліпшення житлових умов в Харківській міській раді. 

Прокуратура з’ясувала,що більшість загальної кількості учасників кооперативу, понад 30 осіб, не перебували на обліку в міській раді щодо поліпшення житлових умов та навіть не писали заяви щодо вступу до кооперативу.

"Крім того, кооператив не є житлово-будівельним, він обслуговуючий. Його мета, порядок створення, організації та діяльності не відповідає вимогам житлово-будівельного кооперативу. Отже, члени кооперативу не мають права на поліпшення житлових умов", - зазначили в прокуратурі. 

Реклама:

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулась до суду з позовом, у задоволенні якого було відмовлено. Водночас, прокурори оскаржили це рішення в апеляційному порядку. 

Нагадаємо:

На Київщині поліція підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у розкраданні коштів на відбудові зруйнованого росіянами  житла.

прокуратура суд земля
Реклама:
Матеріали за темою
В Україні затримали членів організації, які захопили шахту і незаконно добували вугілля 5 листопада 2024, 15:08
Прокуратура не змогла розірвати угоду 8-річної давнини про постачання АЕС датчиків 3 листопада 2024, 16:05
Як отримувати захмарні пенсії без обмежень? Інструкція від прокурорів та суддів 29 жовтня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті