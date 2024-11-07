Китайська компанія відмовилася від складання телевізорів у Росії через санкції
Четвер, 7 листопада 2024, 14:46 -
Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У сервісному відділі TPV Technology підтвердили, що виробництво на заводі в Шушарах у Ленінградській області призупинено, проте причину цього не уточнили. Завод працював з 2011 року і міг випускати до 3,5 млн телевізорів на рік.
Китайська сторона через високий ризик вторинних санкцій, з одного боку, і незначність ринку РФ для TPV Technology, з іншого, прийняла рішення припинити прямі продажі в країні.
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Причиною також стали складнощі з оплатою компонентів, які закуповувалися в Китаї.
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У серпні в Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами.
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