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Китайська компанія відмовилася від складання телевізорів у Росії через санкції

Четвер, 7 листопада 2024, 14:46 - Олексій Артемчук

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У сервісному відділі TPV Technology підтвердили, що виробництво на заводі в Шушарах у Ленінградській області призупинено, проте причину цього не уточнили. Завод працював з 2011 року і міг випускати до 3,5 млн телевізорів на рік.

Китайська сторона через високий ризик вторинних санкцій, з одного боку, і незначність ринку РФ для TPV Technology, з іншого, прийняла рішення припинити прямі продажі в країні.

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Причиною також стали складнощі з оплатою компонентів, які закуповувалися в Китаї.

Нагадаємо:

У серпні в Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами.

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Економічна правда
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