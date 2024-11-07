В Україні обвалився попит на вживані автомобілі з-за кордону

Український автопарк поповнили 16 300 вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону, і це найнижчий місячний показник імпорту у 2024 році.

Про це повідомляє Укроавтопром.

Зазначається, що порівняно з жовтнем 2023 року реєстрації вживаних іномарок впали на 23%, відносно вересня поточного року — на 4%.

Найбільше до України завозять бензинові авто (46% від усіх реєстрацій у жовтні). Далі йдуть дизельні (26%), електромобілі (20%), гібриди та авто із ГБО (по 4%).

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Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли у жовтні на українські номери, становить 9,5 років.

До десятки завезених моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1028 авто Renault Megane – 786 авто Skoda Octavia – 634 авто Volkswage Passat – 454 авто Nissan Leaf – 447 авто Volkswagen Tiguan – 431 авто Audi Q5 – 374 авто Audi A4 – 323 авто VolkswagenN Touran – 305 авто Tesla Model Y – 299 авто

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192 300 вживаних легкових автомобілів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Нагадаємо:

У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж в 2023 році.