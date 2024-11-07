Київстар та dobro.ua передали "Охматдиту" медичне обладнання вартістю понад 13,56 млн грн

У рамках спільної ініціативи Київстар та благодійної платформи dobro.ua було закуплено та передано необхідне медичне обладнання на загальну суму 13,56 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит". Завдяки внеску Київстар у розмірі 10 млн грн та пожертвам українців, які зібрали ще 3,56 млн грн, лікарня отримала нові можливості для лікування дітей після пошкоджень будівлі, спричинених ракетною атакою.

"Лікарня "Охматдит" – це місце, де щодня рятують дитячі життя. Ми, як соціально відповідальна компанія, не могли залишитися осторонь після трагедії в липні. Щиро вдячний усім небайдужим українцям, які долучилися до нашої ініціативи – разом ми змогли оперативно забезпечити лікарню критично важливим обладнанням, яке вже сьогодні дарує маленьким пацієнтам шанс на одужання", – коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Щороку лікарня приймає до 20 тисяч дітей з усієї України, забезпечуючи лікування найскладніших випадків: від важких травм і онкологічних захворювань до трансплантацій органів. Після руйнівного удару, який знищив значну частину медичного обладнання, лікарня залишилася без критично важливих ресурсів для лікування дітей. Завдяки переданому обладнанню "Охматдит" знову зможе ефективно діагностувати та лікувати маленьких пацієнтів.

На виділені та зібрані кошти було придбано та встановлено таке медичне обладнання:

ультразвуковий сканер для візуалізації в загальній та лапароскопічній хірургії – апарат використовується для проведення ультразвукової діагностики під час надскладних хірургічних операцій;





апарат використовується для проведення ультразвукової діагностики під час надскладних хірургічних операцій; ЛОР-комбайн Medicenter Intra – дозволяє охоплювати широкий спектр діагностичних та терапевтичних процедур та маніпуляцій у ЛОР відділенні ;





дозволяє охоплювати широкий спектр діагностичних та терапевтичних процедур та маніпуляцій у ЛОР відділенні лазер хірургічний діодний двохвильовий "LIKA-surgeon+", для проведення унікальних операцій при артеріовенозних мальформацій у дітей;





для проведення унікальних операцій при артеріовенозних мальформацій у дітей; апарат кріохірургічний CRYO-S Painless – що здійснює тимчасове заморожування периферійних нервів під час оперативних втручань та уникає болю в післяопераційному періоді.

"Завдяки внеску Київстар та сотням небайдужих українців ми змогли надати лікарям "Охматдиту" все необхідне для продовження їхньої важливої роботи та порятунку дітей в Україні", – коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.

Нагадаємо також, що в липні платформа кіно та телебачення Київстар ТБ спрямувала 40% коштів від пакету "Благодійний" на відновлення лікарні "Охматдит" після ракетного обстрілу. Ці кошти зазвичай використовуються на допомогу дітям у рамках ініціативи "Дитяча надія", однак цього разу були направлені на підтримку "Охматдиту" для його відбудови.