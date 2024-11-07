Банки оновили курс валют: долар подорожчав, євро суттєво подешевшало

Станом на 7 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 2 копійки, євро подешевшав на 82 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,45 грн, євро – 44,33 грн (на 6 листопада долар - 41,43 грн, євро – 45,15 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,55 – 41,60 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,80 – 45,02 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,70 грн (курс на 6 листопада – 41,30 - 41,73 грн);

Євро – 44,30 - 45,05 грн (курс на 6 листопада – 44,70 - 45,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,30 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,20 - 41,75 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,59 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.