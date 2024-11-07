Китайські акції відновили зростання, оскільки надії на стимулювання компенсують ризики Трампа

Китайські акції підскочили після падіння, оскільки сильні дані по експорту і надії на додаткові політичні стимули переважили занепокоєння щодо потенційних торгівельних суперечностей, пов'язаних з другим президентством Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс CSI 300 виріс на 3% і досяг найвищого рівня за останній місяць, попри втрату 1% після відкриття торгів. На попередній сесії він впав на 0,5%.

Повідомляється, що ключовий індекс китайських компаній, що котируються на Гонконзькій біржі, виріс більш ніж на 2%.

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Інвестори сподіваються, що влада оголосить про посилення фіскальних стимулів після завершення засідання китайського парламенту в п'ятницю, що допоможе пом'якшити будь-який удар від високих тарифів, якими погрожує Трамп.

Повернення Трампа до влади ускладнює зусилля Пекіна, спрямовані на пожвавлення економіки та покращення ринкових настроїв за допомогою низки стимулюючих заходів, які розпочалися наприкінці вересня. Тому нинішнє засідання законодавчих зборів стало ще більш важливим для інвесторів.

Нагадаємо:

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У жовтні 2024 року китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку США та Європейського Союзу.

Китайський юань і фондові ринки різко впали, оскільки президентство Дональда Трампа і республіканський контроль над Конгресом США загрожує посиленням напруженості в питаннях торгівлі і технологій.