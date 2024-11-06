Зеленський підписав закон про передачу частини повноважень Держпраці іншим відомствам

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9219. Він передбачає позбавлення Державної служби з питань праці невластивих функцій, які перейдеть до інших органів влади.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон передбачає розмежування політик промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду. Це дозволить перерозподілити та оптимізувати функції між відповідними центральними органами виконавчої влади.

Зокрема, іншим органам передаються такі функції Держпраці:

Реклама:

реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів — до МВС;

контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) — до Держпродспоживслужби.

Крім цього, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Нагадаємо:

Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий проект закону №9219 у жовтні.

Реклама: