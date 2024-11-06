Аграріям повернули 24 тисячі га розмінованих земель за жовтень

Аграрії отримали понад 24 000 га обстежених та очищених від мін та вибухівки земель у жовтні.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Всього з початку 2024 року державні служби та оператори обстежили понад 289 000 га земель сільгосппризначення. З них понад 255 000 га вже передано аграріям для експлуатації.

Найбільше земель обстежено:

Реклама:

Херсонська область: 19 600 га у жовтні, 230 400 га – з початку року

Миколаївська область: 2400 га у жовтні, 16 500 га – з початку року

Харківська область: 1300 га у жовтні, 21 500 га – з початку року.

До гуманітарного розмінування та оперативного реагування у жовтні було залучено 66 машин механічного розмінування та 789 піротехнічних груп – понад 4000 фахівців.

Нагадаємо:

Під час Конференції з питань протимінної діяльності в Україні–2024 (UMAC-2024) країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 млн дол.

Реклама: