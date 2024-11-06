Турецька газова компанія зайнялася обміном валют через небажання банків торгувати з РФ

Відмова турецьких банків працювати з Росією через острах підпасти під вторинні санкції США дала можливість компанії Bosphorus Gaz пропонувати турецьким експортерам валютообмінні операції.

Про це повідомляє Bloomberg.

У рамках запущеної в жовтні тестової програми Bosphorus Gaz видаватиме турецьким експортерам суми в євро, еквівалентні рублевим платежам, які їх російські клієнти повинні перерахувати за продукцію, що купується.

Отриманими від експортерів рублями Bosphorus Gaz розплачуватиметься з "Газпромом", який за контрактом має постачати їй по 2,5 млрд кубометрів на рік до 2043 р.

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Повідомляється, що таким чином обслуговуватимуться поставки тільки несанкційної продукції.

Нагадаємо:

Турецькі банки припиняють обслуговування рахунків компаній, що працюють із Росією, через загрозу вторинних санкцій США.

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Турецький банк Ziraat, який належить державі і посідає перше місце в країні за розміром активів, відмовляється проводити операції в російських рублях.