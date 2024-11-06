Російський Лукойл визначився з покупцем свого найбільшого активу на Балканах

Російська нафтова компанія "Лукойл" планує продати нафтопереробний завод у Болгарії – свій найбільший актив на Балканах – катарсько-британському консорціуму.

Про це повідомляє Financial Times.

Покупцем своєї контрольної частки в Lukoil Neftohim Burgas на узбережжі Чорного моря Лукойл обрав консорціум, що складається з Oryx Global, контрольованої катарським бізнесменом Ганімом бін Саад Аль Саадом, та лондонського товарного торгового дому DL Hudson.

"Очікується, що угоду буде завершено до кінця року, що є ознакою зменшення впливу Москви на балканські енергетичні мережі", – зазначають у виданні.

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Заборона імпорту російської нафти в ЄС ускладнює роботу Лукойлу в Болгарії.

Нещодавно Болгарія запровадила для НПЗ у Бургасі 60%-й податок на прибуток, який буде знижено до 15% лише після продажу активу.

Також на підприємстві має бути проведена модернізація за 500 млн євро для того, щоб завод міг переробляти легші неросійські сорти нафти.

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Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну в липні 2024 року залишався в нормі, попри санкції України, адже інша компанія РФ замінила більшу частину лукойлівських барелів.

Російська нафтовидобувна компанія "Лукойл" оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і далі в Словаччину.