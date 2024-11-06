У Молдові запустять платформу для працевлаштування українських біженців

У Кишиневі на Ярмарку вакансій 7 листопада відбудеться презентація першої в Молдові онлайн-платформи для працевлаштування українських біженців – DILO.MD.

Про це повідомили у Національному конгресі українців Молдови (НКУМ), передає Укрінформ.

"Ця ініціатива спрямована на полегшення соціально-економічної інтеграції біженців та сприяння їхньому працевлаштуванню в молдовському суспільстві", – зазначили в організації.

Ярмарка вакансій відбуватиметься у Головному корпусі Академії економічної освіти у Кишиневі – з 10:00 до 14:00.

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DILO.MD – це платформа, що з’єднує роботодавців з кандидатами, спрощуючи та прискорюючи процес підбору персоналу для молдовських компаній та допомагаючи біженцям знайти роботу.

Платформа забезпечує широкий доступ до актуальних вакансій і професійних курсів, що робить її важливим інструментом для молодих спеціалістів та тих, хто ще не володіє румунською мовою, підтримуючи їхній кар'єрний розвиток та адаптацію на молдовському ринку праці.

На ярмарку вакансій будуть представлені молдовські компанії та організації, а також запланована участь міжнародних організацій, що надають підтримку українським біженцям.

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В інтересах Європейського Союзу і Польщі допомогти таким країнам, як Україна і Молдова, підготуватися до вступу в ЄС.