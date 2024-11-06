Ворог атакував енергооб'єкт на Миколаївщині, є знеструмлення

У Миколаївській області вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

"У ніч на 6 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136"", - йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.

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Як повідомляє АТ "Миколаївобленерго", було знеструмлено 41 тисяча абонентів.

"Маємо аварійну ситуацію в Первомайському районі, через що з ночі 41 тисяча споживачів залишилася без електрики. До ранку змогли заживити 15,5 тис. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 8 годину повністю без електропостачання залишається 21 населений пункт району та місто Первомайськ частково. Світла немає у 25,5 тис. побутових та 1,5 тис. юридичних споживачів.

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