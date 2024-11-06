Kernel став партнером павільйону України на COP29 – Міжнародній кліматичній конференції ООН 2024

Цього року 29-й Конференція сторін до Рамкової Конвенції ООН з питань змін клімату відбудеться з 11 по 22 листопада 2024 року в Баку, Азербайджані. СОР - це щорічна міжнародна подія рівня перших осіб управління державами, яка збирає країни світу для формування глобальних відповідей на виклики кліматичних змін. Очікується, що захід в Баку відвідають до 100 тисяч людей з 190 країн світу.

Kernel вперше доєднався до експозиції національного павільйону, де продемонструє напрацювання українського агробізнесу у напрямку впровадження сталих практик на кожному етапі виробничого ланцюжка — від агрооперацій у полі до виробництва кінцевого продукту.

Підходи компанії включають Data Science та інновації в плануванні точних технологій землеробства, регенеративні операції на полях і низьковуглецеву переробку соняшникового насіння.

Поєднуючи досвід українських аграріїв з інноваційними технологіями, Kernel забезпечує найвищу ефективність виробничих процесів, дбаючи про збереження здоров’я ґрунтів та біорізноманіття. Зокрема на стенді агробізнесу у павільйоні України відвідувачі Конференції зможуть оцінити врожайність соняшника, скориставшись додатком Scouting – власною розробкою Kernel.

"Завдяки своїм унікальним агрокліматичним умовам, родючим ґрунтам, а також глибоким знанням у веденні сільського господарства, Україна має величезний ресурс для забезпечення не лише глобальної продовольчої безпеки, а й екологічної рівноваги. Попри всі виклики воєнного часу, впровадження кліматичних ініціатив в Україні та дотримання бізнесом принципів сталого розвитку залишається однією із важливих складових стабільності сьогодні, включно зі євроінтеграційними процесами, а в майбутньому – визначальним фактором залучення інвестицій у відбудову", - коментує Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом, Kernel.

Окрім експозиції, у рамках Конференції Kernel 18 листопада проведе дискусійні панелі на актуальні теми: про роль агросектору України в глобальній кліматичній повістці, вплив української агроіндустрії на євроінтеграційні процеси, а також про інновації для розвитку низьковуглецевого сільського господарства. Учасниками дискусій стануть міжнародні та українські експерти, представники уряду та Єврокомісії.

"Головна мета нашої присутності в Павільйоні України на СОР29 - це продемонструвати ключовим стейкхолдерам на міжнародній кліматичній арені, що український агросектор інновативний, низьковуглецевий та надійний партнер в досягненні глобальних цілей Паризької угоди", - зазначає Марта Трофімова, керівниця напрямку сталого розвитку Kernel.

Дискусійні панелі Kernel відбудуться в павільйоні України 18 листопада.

Детальну інформацію про панелі, її учасників, а також про сталі практики Kernel читайте за посиланням.

Про компанію Kernel

Kernel - провідний у світі виробник та експортер соняшникової олії та найбільший експортер зернових з України. У 2023 фінансовому році компанія експортувала 8 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції з України по всьому світу. На частку компанії припадає 9% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн.

Цього року компанія Kernel підтвердила свою оцінку "В" в рейтингу CDP (Carbon Disclosure Project), зберігши лідерство серед українських компаній. CDP - це один із найбільш упізнаваних інструментів оцінювання нефінансових показників діяльності компанії, зокрема в сферах управління вуглецевим слідом операційної діяльності та кліматичними ризиками, реалізації бізнесових можливостей, пов’язаних із декарбонізацією та побудовою партнерства із постачальниками і споживачами.

Також у березні 2024 року Полтавський олійноекстракційний завод Kernel став першим підприємством у секторі харчової промисловості України, яке приєдналося до Ініціативи науково обґрунтованих цілей (Science Based Targets Initiative – SBTi). Вона спонукає компанії згідно з Паризькою угодою запроваджувати показники скорочення викидів для запобігання незворотнім наслідкам зміни клімату.