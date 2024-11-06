"Зігріємо всюди, де наші люди" - проєкт WOG для військових Сил ТрО ЗСУ

Понад 500 000 хімічних грілок передали для військовослужбовців ТрО ЗСУ мережа АЗК WOG у співпраці з Благодійним фондом "+380".

В межах проєкту військові отримали два види хімічних грілок: комплекти для рук, яку можна покласти в рукавиці чи кишеню, та комплекти грілок-устілок для взуття. Їхня робоча температура – 45-60 °C, яка зберігатиметься та зігріватиме захисників протягом 4-8 годин.

"Ми розуміємо, що переохолодження та обмороження – вкрай підступні вороги в зимовий період. Ця ініціатива тільки частково про благодійність, але більше про вдячність і відповідальність бізнесу перед нашими захисниками. Ми дуже тішимось, що наразі нам вдалось передати "тепло" ще до настання зимових морозів", - підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG. "Хімічні грілки дають можливість захисникам зігрітися в морози, що сприяє збереженню їхнього здоров`я. Така підтримка наших бойових підрозділів вкрай важлива. Дякуємо за неї WOG та фонду "+380"", - зазначив Володимир Палій, начальник логістики - заступник Командувача Сил ТрО ЗСУ.

"Підтримка бізнесом Збройних сил України з моменту запровадження правового режиму воєнного стану стала одним із факторів існування країни. Свідомий бізнес, продовжуючи сплачувати податки, протягом більше 10 років активно бере участь у благодійних заходах, спрямованих на забезпечення Сил оборони. Ми, благодійний фонд "+380", вдячні мережі АЗК WOG за чергову спільну кооперацію, що має на меті покращити умови перебування на фронті під час найлютіших морозів військовослужбовцям Сил територіальної оборони України, і сподіваємось, що й надалі будуть великі та системні проєкти, спрямовані на спільну Перемогу", - підкреслив Олександр Пашинін, засновник Благодійного фонду "+380".

Довідка

Самонагрівні термохімічні грілки містять у своєму складі порошок заліза, активоване вугілля та речовини, які тримають тепло. Вони зберігаються в щільно закритому пакеті, який потрібно відкрити безпосередньо перед використанням, тоді під впливом повітря суміш нагріється, й грілки зігріватимуть захисників упродовж 4-8 годин.