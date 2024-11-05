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У Генштабі пояснили, чому під час тривоги збивається навігація та час

Вівторок, 5 листопада 2024, 19:45 - Артур Крижний

Під час відбиття повітряних атак РФ застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, які застосовують засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні", - повідомили в Генштабі.

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Крім того, варто враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися, пояснили у Генеральному штабі ЗС України.

телеком
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