Доходи Кремля від продажу нафти в жовтні впали на третину

Доходи уряду РФ від нафтової галузі впали на 29% у жовтні порівняно з 2023 роком через зниження цін на нафту та збільшення державних виплат виробникам палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

Податки на нафту, ключове джерело фінансування війни Росії проти України, минулого місяця скоротилися до 1,05 трлн руб (10,7 млрд дол) порівняно з 1,48 трлн руб в 2023 році.

Загальні надходження від нафтогазової галузі, 86% яких складають податки на видобуток нафти і так званий податок на прибуток, скоротилися більш ніж на чверть до 1,21 трлн руб.

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Падіння доходів слідує за зниженням цін на нафту на тлі падіння попиту в Китаї, який є найбільшим споживачем, і зростання постачання у США, Бразилії, Канаді та Гайані.

Міністерство фінансів Росії розрахувало жовтневі податки на основі ціни на нафту марки Urals, основної експортної суміші країни, в 63,57 дол за барель, порівняно з 83,18 дол рік тому.

Повідомляється, що жовтневі доходи були більш ніж на 75% вищими, ніж у вересні. Це пов'язано з тим, що один з ключових російських податків на нафту - податок на прибуток - сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

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У жовтні нафтові доходи російського бюджету були знижені через державні субсидії нафтопереробним компаніям, які частково компенсують їм різницю в цінах на автомобільне паливо в Росії та за кордоном.

За даними Міністерства фінансів, уряд виплатив 106,6 млрд руб (1,1 млрд дол) національним виробникам палива за внутрішні поставки дизельного палива і бензину. Це порівняно з відсутністю виплат в 2023 році, коли ціни на паливо на внутрішній біржі перевищили поріг, встановлений у формулі виплат, що дозволило уряду зберегти більше коштів у бюджеті.

Нагадаємо:

Державні доходи Росії від нафтової галузі в червні були майже на 50% вищими, ніж роком раніше, оскільки національні виробники адаптувалися до міжнародних санкцій і отримали вищі ціни на експортну нафту.