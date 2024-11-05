У "Дії" запустили бета-тест 5 послуг для бізнесу
Вівторок, 5 листопада 2024, 16:11 -
У застосунку "Дія" запустили бета-тест 5 послуг для бізнесу у комплексному сервісі "е-Підприємець".
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Запустили бета-тест 5 нових послуг у комплексному сервісі е-Підприємець", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у перелік нових послуг увійшли:
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- Єдиний рахунок для податкових платежів.
- Подання форми 20-ОПП.
- Повідомлення про прийняття працівників.
- Реєстрація касових апаратів.
- Відкриття банківського рахунку.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях.
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