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У "Дії" запустили бета-тест 5 послуг для бізнесу

Вівторок, 5 листопада 2024, 16:11 - Артур Крижний

У застосунку "Дія" запустили бета-тест 5 послуг для бізнесу у комплексному сервісі "е-Підприємець".

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Запустили бета-тест 5 нових послуг у комплексному сервісі е-Підприємець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у перелік нових послуг увійшли:

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  • Єдиний рахунок для податкових платежів.
  • Подання форми 20-ОПП.
  • Повідомлення про прийняття працівників.
  • Реєстрація касових апаратів.
  • Відкриття банківського рахунку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях.

Дія
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