У ЄС планують продовжити швидкісні залізничні лінії Берлін-Варшава до Києва до 2040 року

Запуск швидкісного залізничного сполучення від Берліна до Варшави планують у 2030 році, а його продовження до Києва заплановано на наступному етапі розвитку Транс'європейської транспортної мережі TEN-T - до 2040 року.

Про повідомив Апостолос Ціцікостас, який проходить процедуру затвердження на посаді єврокомісара зі сталого транспорту і туризму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я стежитиму за тим, щоб це було першочерговим завданням, щоб ця мережа розвивалася... Я дуже тісно співпрацюватиму з Німеччиною, з Польщею, з Україною", - сказав він на слуханнях у комітеті з питань транспорту і туризму ввечері в понеділок, відповідаючи на запитання депутата Європарламенту від Польщі Даріуша Йонскі, який наголосив на важливості цього напряму.

Ціцікостас зазначив, що існують проблеми щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, однак такі проблеми є і в деяких східних країнах ЄС.

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"Нам доводиться багато працювати для цього, це дуже дорого, але ми маємо це зробити", - наголосив майбутній єврокомісар, відзначивши необхідність більших зв'язків усередині залізничного сполучення в Євросоюзі.

Він заявив, що представить план зі з'єднання столиць ЄС і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами.