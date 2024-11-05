Польща планує витратити 750 млн дол на збільшення виробництва боєприпасів

Польща планує інвестувати 3 млрд злотих (750 млн дол) у збільшення виробництва боєприпасів, з метою забезпечення достатніх запасів на випадок нападу з боку Росії.

Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.

Зазначається, що уряд має намір ухвалити законопроєкт протягом четвертого кварталу 2024 року.

З того моменту, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Польща збільшила інвестиції в оборони, витрачаючи на цей сектор найбільше грошей (відносно до розміру своєї економіки) серед усіх країн НАТО.

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"Однією з найбільш нагальних потреб є розширення і диверсифікація національної бази виробництва великокаліберних боєприпасів та поповнення її запасів, спрямованих, зокрема, на розширення можливостей польських збройних сил", – йдеться в тексті законопроєкту.