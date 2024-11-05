Уряд хоче зберегти субсидії для сімей, які встановили не дуже дороге енергообладнання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики розробити рішення, яке дасть змогу не скасовувати субсидію сім'ям, які встановили енергетичне обладнання на суму до 150 тис. грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 5 листопада.

"Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію.

Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд Уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається", - зазначив Шмигаль.

Реклама:

Прем'єр додав, що Мінсоцполітики також має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не зменшуватиметься навіть у разі перебоїв електропостачання.

Нагадаємо:

В Україні майже в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, крім Херсонщини.

Реклама: