Двох топменеджерів компанії з США звинуватили в незаконному експорті у РФ на понад $6 мільйонів

Міністерство юстиції США звинуватило двох топменеджерів американської компанії Eleview International Inc. в експорті підсанкційних технологій до Росії на 6,4 млн дол.

Про це повідомляє Мін’юст США.

Зазначається, що Олег Наяндін і Віталій Борисенко вступили в змову і розробили три схеми для обходу експортних обмежень, накладених на Росію, переправляючи американські товари і технології через Казахстан, Туреччину і Фінляндію.

Як встановило слідство, у період із березня 2022 року до червня 2023-го фігуранти адміністрували сайт онлайн-магазину, який давав змогу клієнтам із Росії замовляти продукцію безпосередньо в американських постачальників.

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Товари прибували на склад у штаті Вірджинія, а потім відправляли нібито кінцевим користувачам у Туреччину, Фінляндію і Казахстан. Однак у підсумку продукцію отримували замовники з Росії, і Наяндін з Борисенком про це знали, навмисно вводили в оману владу та експедиторів.

Повідомляється, що в рамках схеми з Туреччиною обвинувачені експортували телекомунікаційне обладнання на 1,48 млн дол, яке призначалося ФСБ. У Мін'юсті зазначили, що згодом цю продукцію використовували російські військові для створення і розширення мереж зв'язку під час вторгнення в Україну.

У межах схеми з Фінляндією Росія отримала товари для виробництва зброї на 3,45 млн дол. Зокрема, ішлося про електронні компоненти, які використовують у дронах-камікадзе.

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За третьою схемою американські товари подвійного призначення на 1,47 млн дол було відправлено в казахстанську компанію, яка рекламує послуги з доставки устаткування в Росію.

За свої дії їм загрожує до 20 років позбавлення волі, додають в повідомленні.