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Банки оновили курс валют: долар та євро подорожчали

Вівторок, 5 листопада 2024, 11:57 - Олексій Артемчук

Станом на 5 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 11 копійок, євро – на 17 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,39 грн, євро – 45,14 грн (на 4 листопада долар - 41,21 грн, євро – 44,84 грн). 

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,59 – 41,63 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,30 – 45,45 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,56 грн (курс на 4 листопада – 41,10 - 41,56 грн);
  • Євро – 44,90 - 45,45 грн (курс на 4 листопада – 44,75 - 45,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
  • Ощадбанк – 41,15 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;
  • ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,15 - 41,59 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

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Економічна правда
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