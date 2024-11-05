Банки оновили курс валют: долар та євро подорожчали
Вівторок, 5 листопада 2024, 11:57 -
Станом на 5 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 11 копійок, євро – на 17 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,39 грн, євро – 45,14 грн (на 4 листопада долар - 41,21 грн, євро – 44,84 грн).
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,59 – 41,63 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,30 – 45,45 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,10 - 41,56 грн (курс на 4 листопада – 41,10 - 41,56 грн);
- Євро – 44,90 - 45,45 грн (курс на 4 листопада – 44,75 - 45,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,15 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,15 - 41,59 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.
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