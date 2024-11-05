Банки оновили курс валют: долар та євро подорожчали

Станом на 5 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 11 копійок, євро – на 17 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,39 грн, євро – 45,14 грн (на 4 листопада долар - 41,21 грн, євро – 44,84 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,59 – 41,63 грн.

Реклама:

На цей же час "чорний" курс євро становив 45,30 – 45,45 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,56 грн (курс на 4 листопада – 41,10 - 41,56 грн);

Євро – 44,90 - 45,45 грн (курс на 4 листопада – 44,75 - 45,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,15 - 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,59 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.