Нафта торгувалася у вузькому діапазоні перед виборами в США

Ціни на нафту торгувалися у вузькому діапазоні у вівторок напередодні президентських виборів у США, після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії, оскільки ОПЕК+ відклала плани збільшення видобутку в грудні.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent упали на 3 центи, або 0,04%, до $75,05 за барель на 06:00 за Гринвічем, тоді як ціна на нафту West Texas Intermediate у США була на рівні $71,43 за барель, що на 4 центи, або 0,06% відрізняється від значення попередніх торгів.

"Зараз ми перебуваємо у стані затишшя перед бурею", — сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

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Ціни на нафту було підтримано недільним оголошенням Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхніх союзників, групи, відомої як ОПЕК+, про відкладення підвищення видобутку на місяць із грудня, оскільки слабкий попит і зростання пропозиції поза ОПЕК пригнічують ринки.

Проте ризики залишаються обмеженими через напружений тиждень, включаючи вибори в США, засідання Федеральної резервної системи (ФРС) й засідання Всекитайських зборів народних представників (ВНП), що тримає багатьох трейдерів обіч, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

На цей час опитування показують, що президентські перегони у США будуть жорсткими, і будь-яка затримка результатів виборів або навіть суперечки можуть створити короткострокові ризики для ширших ринків або затягнути їх на довше, додав Ронг.

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"Очі також прикуті до зустрічі NPC Китаю для будь-якої ясності щодо фіскального стимулювання для покращення перспектив попиту у країні, але ми навряд чи побачимо будь-які тверді зобов’язання до результатів президентських виборів у США, і це продовжуватиме тримати ціни на нафту у найближчій перспективі", – зазначив він.

Тим часом видобуток нафти в ОПЕК відновився у жовтні, оскільки його відновила Лівія, показало опитування Reuters, хоча подальші зусилля Іраку виконати свої зобов’язання перед ширшим альянсом ОПЕК+ обмежили приріст.

Більше нафти може надходити від виробника ОПЕК Ірану, оскільки Тегеран схвалив план збільшення видобутку на 250 тис. барелів на день (б/д), повідомляє у понеділок новинний сайт Міністерства нафти Shana.

Зі слів дослідників, тропічний шторм у кінці сезону в Мексиканській затоці цього тижня, за прогнозами, посилиться до урагану категорії 2, що може скоротити видобуток нафти приблизно на 4 млн барелів.

"Технічно сира нафта повинна піднятися вище від рівня опору на рівні $71,50/72,50, щоб звести нанівець ризики зниження", — сказав Sycamore з IG, посилаючись на ціни WTI, додавши, що "все це говорить про те, що в короткостроковій перспективі не буде боротьби, щоб погнатися за цим вище".

Напередодні щотижневих даних щодо нафти, які в США оприлюднюють у середу, попереднє опитування Reuters показало у понеділок, що запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, тоді як запаси дистиляту й бензину впали.