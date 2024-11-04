Суд повернув Міноборони ділянку у Києві за 300 мільйонів
Понеділок, 4 листопада 2024, 17:18 -
Міноборони повернуло у власність держави 2,5 га землі з приміщенням площею 6,500 квадратних метрів в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Господарський суд Києва визнав незаконною приватизації ділянки, яку планували забудувати багатоквартирними будинками, а майновий комплекс — використовувати для отримання прибутку.
Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки — скасовано у взаємодії з Держгеокадастром.
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Нагадаємо:
Міністерство оборони України успішно повернуло 255 гектарів землі, що раніше була незаконно вилучена у однієї з військових частин у Київській області.
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