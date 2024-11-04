У Києві на тиждень частково обмежать рух вулицею Грушевського

У Києві з 5 до 11 листопада, з 8:00 до 20:00, частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Зазначається, що обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі.

"Комунальна корпорація просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

У Києві із 9 серпня до 15 жовтня 2024 року на Північному мосту частково обмежували рух транспорту першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.