У Києві на тиждень частково обмежать рух вулицею Грушевського
Понеділок, 4 листопада 2024, 16:19 -
У Києві з 5 до 11 листопада, з 8:00 до 20:00, частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
Зазначається, що обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі.
"Комунальна корпорація просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо:
У Києві із 9 серпня до 15 жовтня 2024 року на Північному мосту частково обмежували рух транспорту першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.
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