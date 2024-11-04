Підсанкційна ексрадниця голови центробанку РФ увійшла до складу виконавчої ради МВФ

Російська фінансистка Ксенія Юдаєва, що перебуває під санкціями США, представлятиме Росію та Сирію в МВФ.

Про це повідомляє Reuters.

Колишній виконавчий директор від Росії Олексій Можин, що перебував на цій посаді з 1996 року, оголосив, що Юдаєва стане новим представником країни.

Представник фонду заявив, що виконавчі директори є посадовими особами МВФ і зобов'язані діяти в його інтересах та відповідно до його правових і політичних рамок.

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Виконавча рада є вищим органом МВФ, який приймає щоденні ділові рішення. Виконавчі директори обираються країнами-членами або групами країн.

Виконавча рада також обговорює всі аспекти роботи фонду – від щорічних перевірок співробітниками МВФ стану економіки країн-членів до політичних питань, що стосуються глобальної економіки.

Представник Міністерства фінансів США відмовився коментувати санкції, пов'язані з Юдаєвою, і те, чи зможе вона виконувати обов'язки виконавчого директора МВФ у справах Росії і Сирії.

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Колишній виконавчий директор МВФ Олексій Можин 2 грудня 2024 року обійме посаду радника глави банку Росії Ельвіри Набіулліної.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд відклав відновлення консультацій з урядом Росії після звернення європейських країн, які заявили, що співпраця з агресором дасть козирі в руки кремлівській пропаганді.