Швеція відхилила 13 вітроенергетичних проєктів через безпекові загрози з боку Росії

Шведський уряд відхилив 13 офшорних вітропарків у Балтійському морі, які, як вважають, становлять ризик для здатності країни захистити себе від нападів з боку Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Морські вітрові електростанції можуть перешкоджати діяльності підводних човнів і затримати здатність реагувати на будь-які ракети, що наближаються, заявив міністр оборони Пал Йонсон. За його словами, ситуація з безпекою в Балтійському морі є "надзвичайно чутливою".

Занепокоєння Швеції російською агресією посилилося після початку великої війни в Україні, що спонукало скандинавську країну приєднатися до Організації Північноатлантичного договору разом із сусідньою Фінляндією.

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Хоча Швеції необхідно приблизно подвоїти виробництво електроенергії протягом наступних кількох десятиліть, щоб задовольнити потреби електрифікації економіки, безпека нації є найважливішою, сказав Йонсон, додавши, що "інтереси Збройних сил повинні мати додаткову вагу при прийнятті будь-яких рішень".

Відхилені проекти мали б загальну потужність близько 140 терават-годин, що майже відповідає поточним потребам країни. Хоча всі вони не були б побудовані, це величезний удар по майбутньому енергопостачанню країни.

Але, за словами Йонсона, будівництво таких проектів дозволить Швеції набагато повільніше реагувати у разі нападу.

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"Раннє попередження має вирішальне значення як для протидії балістичним ракетам, так і крилатим ракетам, - сказав Йонсон. "Це також важливо для того, щоб населення могло знайти укриття в разі нападу на Швецію".

Шведські збройні сили також наклали вето на будівництво наземних вітрових електростанцій, які, як було визнано, перешкоджають здатності країни до самооборони.