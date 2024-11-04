Ахметов втратив найбільше "зеленої генерації" від російської окупації
Компанія Ріната Ахметова "ДТЕК ВДЕ" втратила від російської окупації найбільше встановленої потужності генерації – 498 МВт.
Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.
В частці втраченого енергобізнесу "лідирують" три іноземні компанії: Vindkraft, Emergy норвезької NBT та EuroCape компанії LongWing Energy.
Всі їхні українські генерувальні активи окуповані, загалом – 682 МВт, пише Forbes.
Щодо компанії брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми - Олега Шурми -, то вона втратила близько 61 МВт встановленої генерації.
Нагадаємо:
У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.
Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.
А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.
Заступник Андрія Єрмака підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".
Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.