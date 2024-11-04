Мільярдери є кінцевими бенефіціарами європейських аграрних субсидій — The Guardian

Сільськогосподарські субсидії від ЄС отримали 17 мільярдерів, щонайменше троє з них були у списку Forbes.

Про це повідомляє The Guardian.

З 2018 по 2021 роки Європейський Союз надав близько 3,3 млрд євро субсидій на сільське господарство компаніям, що належать понад десятку мільярдерів, включаючи колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та британського бізнесмена сера Джеймса Дайсона.

Серед кінцевих бенефіціарів також були німецький м’ясний магнат Клеменс Тьонніс і данський власник великої нерухомості Андерс Гольч Повлсен.

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Зазначається, субсидії розподіляються відповідно до площі землі, якою володіє фермер, а не за потребою у підтримці, що призводить до значних виплат для великих власників.

На думку експертів, це стимулює нерівність, оскільки найбільші землевласники отримують найбільші виплати, в той час, як тисячі малих ферм закриваються. Така система призводить до "парадоксальних стимулів".

Професор Лейденського університету Пол Беренс, який вивчає глобальні зміни, вважає, що для покращення здоров'я людей та екології потрібен швидкий перехід на більш здорові харчові продукти, а субсидії можуть бути потужним економічним важелем для цього.

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Він наголосив, що хоч прозорість у сільськогосподарській політиці ЄС покращилася, значний обсяг інформації все одно потребує додаткових розслідувань для розуміння, куди спрямовуються податки громадян.

Представник компанії Dyson Farming заявив, що сім’я Дайсона інвестувала значні кошти у розвиток сільського господарства, а обсяг їхніх податкових виплат у ЄС значно перевищує отримані субсидії.