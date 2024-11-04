Франківська лікарня придбала люксовий мінівен Volkswagen Multivan за майже 4 мільйони

Volkswagen Multivan

КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" 23 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Альянс-ІФ" автомобіль за 3,75 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

До 21 листопада поставлять новий сірий повнопривідний автомобіль Volkswagen T 6.1 Multivan Alpen 4motion 2024 року випуску. Лікарня оплатить його протягом двох місяців після поставки власними коштами. Гарантія складає чотири роки або 120 тис км пробігу.

Як пише видання, на сайтах продавців такі автомобілі називають "преміальними мікроавтобусами з максимальною комплектацією для великих родин, що цінують комфортні подорожі, чи щоденних бізнес-завдань корпоративних клієнтів".

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"Які бізнес-завдання буде виконувати міська лікарня на цьому автомобілі – в "Прозорро" не повідомляється", - зазначає видання.

Мінівен має дизельний двигун об’ємом 2 л, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки і шторки безпеки водія та переднього пасажира, системи безпеки, асистент паркування з датчиками спереду, ззаду і з боків, камеру заднього виду, LED-фари, круїз-контроль, тризонний кондиціонер, два поворотних сидіння, "євро тонування" передніх вікон. Також має бути адаптивний круїз-контроль до 210 км/год

Нинішній постачальник пропонує на своєму сайті такий мінівен на 2% дешевше – за 3,68 млн грн. Але він 2023 року випуску, іншого кольору і може мати відмінності в оснащенні.

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Місцевий "Альянс-ІФ" отримав замовлення без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов. Він належить Андрію Лисіву, Андрію Семаніву і Світлані Горбачовій, а керує ним Тарас Рижиков. Аналітична система "YouControl" відносить фірму до групи родини Семанів; Андрій Семанів – член правління громадської спілки "Бізнес Асоціація Івано-Франківська".

Міську лікарню Івано-Франківська очолює Тарас Масляк, він же і підписував угоду на придбання автомобіля.

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