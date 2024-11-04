Всі розділи
Укр / Рус

USAID виділяє 1,8 мільйона доларів на навчання українців для критичних галузей

Понеділок, 4 листопада 2024, 12:30 - Олексій Артемчук

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" виділяє 1,8 млн дол на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб українського ринку.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Ця ініціатива реалізується у партнерстві з Мінекономіки й буде пріоритетно зосереджена на підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців для критично важливих для відновлення України галузей, таких як будівництво та логістика.

Ініціатива буде спрямована на молодь, ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Реклама:

Проєкт також передбачає підтримку жінок у здобутті навичок у професіях, де статистично переважали чоловіки.

"USAID прагне сприяти економічному розвитку України через наші інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектору до цього процесу", – прокоментував директор місії USAID в Україні Джулі Конен.

За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки.

Реклама:

Ініціатива складається з 8 компонентів, кожен з яких має бюджет 230 тис дол та триватиме в період з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.

Компанії та організації можуть подати заявки на участь в одному або декількох компонентах ініціативи:

  1. Розбудова стійкої HR-спільноти для підтримки розвитку українського бізнесу та ринку праці.
  2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців у секторах економіки з фокусом на їх працевлаштування.
  3. Збільшення залученості приватного сектору до процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців шляхом удосконалення практик корпоративної соціальної відповідальності.
  4. Розширення професійних можливостей і працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес.
  5. Підтримка будівельних та логістичних компаній у збільшенні працевлаштування жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.
  6. Комплексна підтримка і реінтеграція на ринку праці ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді.
  7. Партнерства між закладами професійно-технічної освіти та приватним сектором для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.
  8. Ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів.

Нагадаємо:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими.

США Мінекономіки
Реклама:
Матеріали за темою
США оштрафували GlobalFoundries за постачання чіпів китайській підсанкційній фірмі 2 листопада 2024, 18:00
Виробництво в США впало до мінімуму за понад рік у жовтні 1 листопада 2024, 16:57
Економіка США у третьому кварталі зросла на 2,8%, не виправдавши прогнозів 30 жовтня 2024, 18:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті