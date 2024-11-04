USAID виділяє 1,8 мільйона доларів на навчання українців для критичних галузей
Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" виділяє 1,8 млн дол на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб українського ринку.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Ця ініціатива реалізується у партнерстві з Мінекономіки й буде пріоритетно зосереджена на підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців для критично важливих для відновлення України галузей, таких як будівництво та логістика.
Ініціатива буде спрямована на молодь, ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Проєкт також передбачає підтримку жінок у здобутті навичок у професіях, де статистично переважали чоловіки.
"USAID прагне сприяти економічному розвитку України через наші інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектору до цього процесу", – прокоментував директор місії USAID в Україні Джулі Конен.
За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки.
Ініціатива складається з 8 компонентів, кожен з яких має бюджет 230 тис дол та триватиме в період з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.
Компанії та організації можуть подати заявки на участь в одному або декількох компонентах ініціативи:
- Розбудова стійкої HR-спільноти для підтримки розвитку українського бізнесу та ринку праці.
- Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців у секторах економіки з фокусом на їх працевлаштування.
- Збільшення залученості приватного сектору до процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців шляхом удосконалення практик корпоративної соціальної відповідальності.
- Розширення професійних можливостей і працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес.
- Підтримка будівельних та логістичних компаній у збільшенні працевлаштування жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.
- Комплексна підтримка і реінтеграція на ринку праці ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді.
- Партнерства між закладами професійно-технічної освіти та приватним сектором для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.
- Ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів.
Нагадаємо:
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими.