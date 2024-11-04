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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Понеділок, 4 листопада 2024, 10:47 - Олексій Артемчук

Станом на 4 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 7 копійок, євро – на 12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро – 44,96 грн (на 4 листопада долар - 41,21 грн, євро – 44,84 грн). 

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,55 – 41,60 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,15 – 45,32 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,56 грн (курс на 4 листопада – 41,15 - 41,55 грн);
  • Євро – 44,75 - 45,30 грн (курс на 4 листопада – 44,60 - 45,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,95 - 41,55 грн;
  • Ощадбанк – 41,15 - 41,60 грн;
  • Укрсиббанк – 41,05 - 41,60 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

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