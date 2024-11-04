У МВФ кажуть про неефективність повторного запровадження 50% податку на прибуток банків

Впровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики", – сказав Лессард.

Зазначається, що податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік, в іншому випадку за це потрібно платити політичну ціну.

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За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.

Лессард вважає, що банкам слід підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову.

З урахуванням подолання політичних труднощів, повʼязаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, "найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах", додав Лессард.

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Нагадаємо:

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроекту про підвищення податків №11416-д.

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.