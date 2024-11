Швеція готує значну інвестицію у виробництво Україною власної далекобійної зброї

Швеція невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільному брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим у Швеції.

Йонсон заявив, що Швеція невдовзі виділить "значні кошти" як інвестицію, що дозволить Україні запустити масове виробництво власних далекобійних ракет і ударних безпілотників.

Sweden will soon contribute substantial funds to make Ukraine able to mass produce Ukrainian long-range missiles and long range drones. Presented the news with 🇺🇦 defence minister Rustem Umerov at Karlberg Castle today. (1/4) pic.twitter.com/QoGEWYVq53

