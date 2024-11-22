Швеція готує значну інвестицію у виробництво Україною власної далекобійної зброї

Швеція невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільному брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим у Швеції.

Йонсон заявив, що Швеція невдовзі виділить "значні кошти" як інвестицію, що дозволить Україні запустити масове виробництво власних далекобійних ракет і ударних безпілотників.

Sweden will soon contribute substantial funds to make Ukraine able to mass produce Ukrainian long-range missiles and long range drones. Presented the news with 🇺🇦 defence minister Rustem Umerov at Karlberg Castle today. (1/4) pic.twitter.com/QoGEWYVq53 Реклама: November 22, 2024

Міністр зазначив, що це зроблять за прикладом Данії – спрямовуючи кошти в український ОПК.

"Швеція готова співпрацювати з партнерами і союзниками для подальшого розвитку та нарощування далекобійних спроможностей України. В України має бути усе необхідне для того, щоб захищатися", – заявив Пол Йонсон.

Він нагадав, що Швеція не встановлювала для України ніяких обмежень на застосування шведської зброї.

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"Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до норм міжнародного права. Підтримка України – це не ескалація", – підкреслив Йонсон.

Нагадаємо, минулого тижня Рустем Умєров заявив, що Норвегіяпрофінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України.

20 листопада у Данії відбулась перша зустріч у межах нового формату оборонної співпраці "Північна група-Україна", у якому загалом 12 країн.

Європейська правда