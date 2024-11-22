У центрі Львова закриваються ресторани та кафе: Власник !FEST назвав причини

У Львові у критичній ситуації опинився ресторанний бізнес.

Про це повідомив один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST Юрій Назарук.

За його інформацією, понад 50 ресторанів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж.

На його думку, ця кількість може збільшитися.

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"Після зими буде твердо більше. Весь сектор послуг та гостинності падає. Буде купа закриттів та звільнень. І це у Львові", – написав Назарук у Фейсбук

За його словами, передусім, на це впливає падіння попиту.

"Нема працівників, нема клієнтів, комендатська година (неясно нащо вона далі у Львові), найважливіше менше грошей", – розповів Назарук.

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Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.

"Але ж то тільки в бізнесу так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує – все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій", – написав бізнесмен.

Нагадаємо:

Львівський холдинг !FEST після обшуків Бюро економічної безпеки відшкодував 13,4 млн грн несплачених податків.