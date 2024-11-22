У центрі Львова закриваються ресторани та кафе: Власник !FEST назвав причини
У Львові у критичній ситуації опинився ресторанний бізнес.
Про це повідомив один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST Юрій Назарук.
За його інформацією, понад 50 ресторанів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж.
На його думку, ця кількість може збільшитися.
"Після зими буде твердо більше. Весь сектор послуг та гостинності падає. Буде купа закриттів та звільнень. І це у Львові", – написав Назарук у Фейсбук
За його словами, передусім, на це впливає падіння попиту.
"Нема працівників, нема клієнтів, комендатська година (неясно нащо вона далі у Львові), найважливіше менше грошей", – розповів Назарук.
Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.
"Але ж то тільки в бізнесу так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує – все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій", – написав бізнесмен.
Нагадаємо:
Львівський холдинг !FEST після обшуків Бюро економічної безпеки відшкодував 13,4 млн грн несплачених податків.