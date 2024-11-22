Виробництво електроенергії в Японії впало до найнижчого рівня за останні десять років

У березні загальне виробництво електроенергії в Японії впало до найнижчого рівня за більш ніж десять років, опустившись нижче рівня, який спостерігався під час пандемії Covid-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загальний обсяг виробленої електроенергії знизився на 1,6% порівняно з попереднім роком до 985,4 терават-годин, що є найменшим показником за даними уряду з 2010 року.

Джерела невикопного палива, до яких уряд відносить гідро-, сонячну, вітрову, геотермальну енергію, енергію біомаси та ядерну енергію, склали 31,4% від загального обсягу виробництва, порівняно з 27,4% роком раніше. Зростанню сприяло збільшення використання атомної енергії, яке зросло майже на 50% порівняно з 2023 роком.

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Останніми роками в Японії спостерігається зниження попиту на електроенергію на тлі скорочення чисельності населення та підвищення енергоефективності. Кінцеве споживання електроенергії в попередньому фінансовому році впало до найнижчого рівня за останні 28 років.