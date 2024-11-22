"Почта России" почала масово розпродавати нерухомість через борги

"Почта России" вирішила продати понад 60 офісних приміщень, складів і гаражів по всій країні.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що сукупна стартова оцінка нерухомості становить 5,8 млрд руб (64,44 млн дол).

Велика частина виставлених на торги об'єктів розташована в Московському регіоні, але є нерухомість і в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та інших регіонах.

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Продаж активів допоможе "Почты" впоратися зі збитками та боргами. За підсумками 2022 року директор "Почты" Михайло Волков говорив про "катастрофічний" стан держкомпанії: за рік вона отримала сукупний збиток у 30,4 млрд руб (337,78 млн дол).

У 2023-му цей показник скоротився більш ніж учетверо, але все одно становив 7,2 млрд руб. При цьому "Почте" вдалося знизити борги на 20 млрд руб. за рік - до 113 млрд руб (1,26 млрд дол) за підсумками 2023 року.

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