Алмазна криза: найбільша компанія РФ закриватиме рудники

Російська алмазодобувна компанія Алроса планує скоротити витрати на співробітників і видобуток на тлі кризи в галузі, призупинити розробку найменш рентабельних активів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Алроса, найбільший у світі виробник алмазів, може тимчасово зупинити частину родовищ, але збирається повернути їх у роботу під час відновлення ринків.

Компанія скоротить фонд оплати праці на 10% коштом оплати керівників службовців, введення неповного робочого дня, відпусток своїм коштом та інших. Чисельність персоналу також буде знижено.

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Крім того, алмазодобувач зменшить активність за низкою інвестиційних проєктів, сповільнивши реалізацію частини проєктів розвитку.

Зазначається, що компанія накопичила фінансову подушку, щоб пережити кризу, і розраховує на можливу підтримку держави у формі закупівлі алмазів у держфонд у разі потреби.

Нагадаємо:

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У вересні поставки Росії в Індію, найбільший центр обробки в світі, впали на 96%, або майже у 25 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Росія два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.