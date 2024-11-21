Алмазна криза: найбільша компанія РФ закриватиме рудники
Російська алмазодобувна компанія Алроса планує скоротити витрати на співробітників і видобуток на тлі кризи в галузі, призупинити розробку найменш рентабельних активів.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Алроса, найбільший у світі виробник алмазів, може тимчасово зупинити частину родовищ, але збирається повернути їх у роботу під час відновлення ринків.
Компанія скоротить фонд оплати праці на 10% коштом оплати керівників службовців, введення неповного робочого дня, відпусток своїм коштом та інших. Чисельність персоналу також буде знижено.
Крім того, алмазодобувач зменшить активність за низкою інвестиційних проєктів, сповільнивши реалізацію частини проєктів розвитку.
Зазначається, що компанія накопичила фінансову подушку, щоб пережити кризу, і розраховує на можливу підтримку держави у формі закупівлі алмазів у держфонд у разі потреби.
Нагадаємо:
У вересні поставки Росії в Індію, найбільший центр обробки в світі, впали на 96%, або майже у 25 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Росія два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.