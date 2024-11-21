Рада ухвалила інтеграцію України в міжнародну боротьбу з незаконним рибальством

Верховна Рада 21 листопада ухвалила законопроєкт про приєднання України до угоди про недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства.

Про це повідомило Держрибагентство.

"Приєднання України до угоди забезпечить механізми для ефективної взаємодії держав з метою недопущення потрапляння на національні та міжнародні ринки риби, виловленої в результаті браконьєрського промислу", – сказано в повідомленні.

Документом передбачено, що держави-порти мають право перевіряти іноземні риболовецькі судна і обмежувати доступ суден, які займаються незаконним виловом.

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Серед механізмів реалізації: інспекційні перевірки риболовецьких суден; обмін інформацією між державами; можливість відмови у вході або обслуговуванні суден з підозрою на ННН-рибальство.

Нагадаємо:

В Україні запустили Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства "еРиба".

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