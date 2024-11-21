Російський Центробанк обмежить закредитованість великих компаній

ЦБ Росії встановить для кредитних організацій макропруденційні надбавки за новими кредитами та облігаціями великих корпоративних позичальників із високим рівнем боргового навантаження.

Про це повідомляє пресслужба Банку Росії.

Як повідомили в ЦБ, до великих позичальників зараховуватимуть тих, у кого консолідований борг перевищує 2% від капіталу банківського сектора. Підвищене боргове навантаження визначатиметься коефіцієнтом покриття відсотків операційного прибутку. Він має становити не менше трьох.

Тільки в разі виконання двох критеріїв застосовуватимуться надбавки, уточнює регулятор. Крім того, необхідно, щоб сукупна заборгованість позичальника і пов'язаних із ним осіб перед банком перевищувала 100 млрд руб (1 млрд дол), додають у ЦБ.

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Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початок листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальна ставка зросла до 44%.

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